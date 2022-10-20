Arabuluculuk sınavı başvuru şartları nelerdir? ÖSYM Arabuluculuk Sınavı başvuru ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı. Aralık ayının 4'ünde uygulanacak olan sınav için başvurular 19 – 26 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM, Arabuluculuk sınavı başvuru şartlarının ayrıntılı olarak yer aldığı kılavuzu yayımladı. Buna göre Arabuluculuk sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte ÖSYM giriş Arabuluculuk Sınavı başvuru ekranı

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı başvuruları başladı.

Arabuluculuk sınavı için başvurular, 19 – 26 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 03.11.2022 tarihi olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecektir.

ÖSYM ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk), 04.12.2022 tarihinde uygulanacaktır.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Arabuluculuk kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2022-ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU IÇIN TIKLAYIN

ÖSYM Arabuluculuk Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavların ilanı, Adalet Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır.