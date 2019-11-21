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Arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayacak?

Arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayacak? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. 19 Ağustos'ta kabul edilmeye başlanan arabuluculuk başvuruları 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Arabuluculuk başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. Arabuluculuk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte tüm detaylar..

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Arabuluculuk sınavı ?için heyecanlı bekleyiş başladı. Arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor  Arabuluculuk başvuruları 19 Ağustos'ta kabul edilmeye başlandı ve 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi.  Arabuluculuk başvuruları, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. Arabuluculuk sınavına dair tüm detaylar haberimizde.. 
 

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ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN? 
Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir.
 

 
ARABULUCULUK ŞARTLARI NELER?
Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 
 
1) Türk vatandaşı olmak, 
 
2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 
 
3) Tam ehliyetli olmak, 
 
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 
 
6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.
 
 
 
ARABULUCULUK NEDİR?
Sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımı ile ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
 
Arabulucu da; Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan sicile kayıtlı, sistematik teknikler uygulayan, görüşüp müzakarelerde bulunan, tarafları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayan, tarafsız, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu üçüncü kişidir.

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