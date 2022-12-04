Arabuluculuk Sınavı'nın sonuçları, sınavdan çıkan adayların gündeminde yer alıyor. 4 Aralık 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı saat 10.15'te başlayıp, 11.45'te sona erdi. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 soru soruldu. Peki Arabuluculuk Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav puanı nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı sona erdi.

Sınav tek oturum halinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapıldı.

Arabuluculuk sınavı saat 10.15'te başlayıp, 11.45'te sona erdi. Adaylara çoktan seçmeli 60 soru için 90 dakika süre verildi.

ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Arabuluculuk sınav sonuçları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

ARABULUCULUK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların, testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Arabuluculuk sınavında adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Arabuluculuk Sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için "Başarılı" ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için "Başarısız" ibaresi yer alacaktır.