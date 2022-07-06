ASELSAN'dan gençlere davet

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre başlayan lise tercihleri, 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) de yeni öğrencileri için hazır. Sektöre en nitelikli insan kaynağını sunabilmek amacıyla kurulan okulda İngilizce hazırlık sınıfı da bulunuyor. Bu tercih döneminde 96 öğrenci alacak okulda, sektöre yönelik kapsamlı teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

ASELSAN MTAL, en başarılı öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Kurulduğu 2019'dan beri ilk yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan ASELSAN MTAL, 2019'da yüzde 0,46, 2020'de yüzde 0,33, 2021'de yüzde 0,55'lik dilimlerden öğrenci kabul etti.

ASELSAN MTAL, "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere 2 dalda, 5 yıllık seçkin bir eğitim içeriğine sahip bulunuyor. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayisi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı.

Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN çalışanlarınca veriliyor. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayisi odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

- ASELSAN'DA İSTİHDAM ÖNCELİĞİ

Alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, mezunlarından uygun bulunanlara araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi hususlar gelecek dönem için planlanıyor.

Öğrencilerin bugünün teknolojilerini tanıması ve takip edebilmesi için de robot ve mobil programlama gibi alanlarda tasarım ve proje tabanlı eğitim imkanı da okulun eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler okul içi ve ulusal matematik yarışmaları için teşvik ediliyor. Yine okul bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de öğrenciler için araştırma imkanı sunuyor.

ASELSAN MTAL, tüm akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir altyapıya sahip şekilde eğitim veriyor.

Okul bünyesindeki müzik odası, öğrencilerin çeşitli enstrümanları çalmayı müzik öğretmenleri eşliğinde öğrenebilmeleri için kuruldu.

Kapalı spor salonu ve modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Doğa ve kış sporları etkinlikleriyle de öğrencilerin doğayla ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor.

- ASELSAN DESTEĞİ, HER ZAMAN ÖĞRENCİLERLE

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize ASELSAN'da staj imkanı sağlıyoruz. Başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerimize 10'uncu sınıftan itibaren başarı bursu veriyoruz. Ek olarak ERASMUS+ akreditasyonu kapsamında ASELSAN MTAL öğretmen ve öğrencilerini de uluslararası hareketlilik programlarına dahil ederek, öğrencilerimizin yurt dışında staj yapmasını sağlamayı planlıyoruz. Bu liseyi bitiren başarılı öğrencileri de üniversiteye devam ettiğinde mümkün olduğu kadar ASELSAN himayelerinde yönlendirmeyi ve burs sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Okuldaki tüm öğrencilere ASELSAN çalışanları tarafından mentorluk da yapılıyor. Biz teknik eleman ihtiyacımızı meslek liselerinden ve meslek yüksekokullarından karşılıyoruz. Buradan gelen kişilerin bizim kültürümüzü kazanması büyük önem taşıyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizle yüksek teknolojiye hakim ara eleman yetiştirirken aynı zamanda Türkiye için önemli olan savunma sanayisine uygun belli bir kültür ve değer paylaşan insan kıymetini yetiştiriyoruz."