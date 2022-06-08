ATA AÖF 2. üniversite kayıtları için ön kayıt işlemleri başladı. ATA AÖF 2. üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar, kayıtların ne zamana kadar devam ettiğini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Peki ATA AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman? İşte ATA AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri 2022 ve grekli belgeler.

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF kayıtları ile ilgili Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. Haziran ayında başlayan ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, Ekim ayına kadar devam edecek. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF kayıtları ne zaman 2022? İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite ön ve kesin kayıt tarihleri.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi sona erdi. ATA AÖF 2. üniversite ön kayıtları Haziran ayının 6'sında başladı.

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022

ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 06.06.2022 - 02.10.2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 29.08.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE ÖN KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre ATA AÖF 2. üniversitede ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar.

2. ÜNIVERSITE KAYIT KILAVUZU IÇIN TIKLAYINIZ

ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.