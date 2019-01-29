ATA AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı (OBS giriş ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı)

ATA AÖF final sınavı sonrası, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavı 19 - 20 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. İnternet ve sosyal medya üzerinden gündem haline gelen “ATA AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını ve son dakika gelişmeleri bu haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Sonuçlar obs.atauni.edu.tr üzerinden erişime açılacak.

Türkiye genelinde onlarca merkezde gerçekleştirilen ATA AÖF güz dönemi final sınavları 19 - 20 Ocak tarihlerindeki oturumların ardından tamamlandı. Gözler şimdi on binlerce açıköğretim öğrencisini ilgilendiren sonuçların açıklanacağı tarihte. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimi gören öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarına ait heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ATA AÖF final sınav sonuçları, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması ile birlikte, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 ATA AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak, ortalama olarak sınav sonrası 15 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Sınavdan iki hafta geçmesi nedeniyle sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde aktaracağız. Sınav sonuçlarına https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden açıklanacak.

Öğrenciler, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilecekler. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ya da diğer adıyla ATA-AÖF güz dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 23 Ocak 2019 tarihinde üniversite, söz konusunu sınavın sorularını ve cevaplarını yayımladı.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmış, öğrenciler kendi cevaplarıyla doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışmışlardı.







ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 18 Aralık 2018 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.



ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?



Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF DERS BAŞARI NOTU NASIL BELİRLENİYOR?

Ders başarı notunun hesaplanmasında:

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

ATA AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?

(1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

(4) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(5) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

(6) AGNO’ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO’yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numaramı kodlamayı unuttum. Sınavım geçersiz sayılır mı?

Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numarasını kodlamayı unutan öğrencilerin durumlarını belirten dilekçe ile Fakültemize başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi yapılırken bu durum dikkate alınacaktır.

Kitapçık türünü yanlış işaretledim/işaretlemeyi unuttum sınavım geçersiz sayılır mı?

Cevap kağıdına kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.