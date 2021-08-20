ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! Obs atauni mezuniyet 3 ders sınav sonuçları sorgulama

20 Ağustos 2021 Cuma 12:04 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:04

Atatürk Üniversitesi mezuniyet 3 ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, ATA AÖF Mezuniyet 3 Ders Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

OBS ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı 07.08.2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapıldı. Tek bir oturumdan oluşan sınava 7.139 öğrenci online (çevrimiçi) olarak katıldı.

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarına kullanıcı adı yada T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişecekler.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (18 Ağustos 2021) günü saat 23:59'a kadar Atatürk Üniversitesi'ne iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

ATA AÖF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI NEDİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. (Final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları'na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.