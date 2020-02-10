ATA AÖF büt sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATAAÖF OBS sonuç sorgulama ekranı

10.02.2020 12:52 - Güncelleme: 10.02.2020 12:52

ATA AÖF büt sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATA AÖF büt sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATAAÖF OBS sonuç sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı ATA AÖF bütünleme sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. çevrildi. ATA AÖF bütünleme sınavıları 1-2 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. ATA AÖF büt sınav sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF büt sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, sınavın tamamlanmasının üzerinden 14 gün geçmesiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda ATA AÖF sınav sonuçlarının 16-17 Şubat tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

ATAAÖF OBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebiliyorlar. Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekiyor.

SINAV 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı.

02-03 Şubat 2020 tarihlerinde üç oturumda yapılan Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavına, 7 lisans, 4 lisans tamamlama ve 28 önlisans programında eğitim hizmeti alan 156 bin 104 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1356 engelli öğrenciden 577 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 2826 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde üç oturumda 1186 binada, 104 Sınav Merkez Yöneticisi, 1186 Bina Sınav Sorumlusu, 591 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1186 Bina Yöneticisi, 13 bin 506 Salon Başkanı, 15 bin 378 Gözetmen ve 2936 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 50 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.