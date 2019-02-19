ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? (2019 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?)

ATA AÖF Bütünleme sınavı 23 ve 24 Şubat’ta yapılacaktır. ATA AÖF sınav zamanın da adayların nüfus cüzdanı,pasaport, ve sınav giriş belgelerini yayında bulundurmaları gerekir. Gerekli detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz..

ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2019!



ATA AÖF bütünleme sınavları 23 Şubat Cumartesi ve 24 Şubat Pazar günlerinde yapılacak. Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda, Sınav Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bulundurmanız gerekmektedir. Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda, Sınav Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bulundurmanız gerekmektedir.



ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI



23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için giriş belgeleri yayımlanmıştır.

ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL)'nın 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılmasının ardından 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için giriş belgeleri sınava yakın bir tarihte yayınlanacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.









TAKVİM



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan sınavlarla ilgili bölüm şöyle:



BEŞİNCİ BÖLÜM



Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi



Sınavlar



MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-28/6/2017-30108)(4) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir kere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.



(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.



(3) (Değişik:RG-27/6/2016-29755) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.



(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.



(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile saklanır.



Sınav kuralları



MADDE 15 – (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir.



(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile sınavlara giremez.



(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir.



(4) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.



Sınavların geçersiz sayılması





MADDE 16 – (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5)



(1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır (0) puan almış sayılır:



a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış işaretleyen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğrenciler,



b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.



Sınav sonuçlarına itiraz



MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5) Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yapılır.



(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.



(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.



Sınavların değerlendirilmesi



MADDE 18 – (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.



(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.



(3) (Ek:RG-27/6/2016-29755) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.



Ders başarı notunun belirlenmesi









MADDE 19 – (Değişik:RG-27/6/2016-29755)



(1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) (Değişik:RG-20/3/2017-30013) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.



Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı



AA 4,00



BA 3,50



BB 3,00



CB 2,50



CC 2,00



FF 0,00



G Geçer



Z Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans ve lisans tamamlama için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Yönetim Kurulu tarafından uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine program ile ilişikleri kesilir veya yönetim kurulu tarafından belirlenen bir programa yine Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.