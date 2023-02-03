ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2023? ATA AÖF bütünleme sınavı için başvuru gerekli mi, sınav ücretli mi?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı tarihi belli oldu. Birinci dönemin bitmesiyle birlikte bazı derslerden geçer not alamayan öğrenciler, bütünleme sınavına girerek notlarını telafi edebilecekler. Bütünleme sınavından alınan puan, yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2023, başvuru gerekli mi, sınav ücretli mi? İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2023?

1. Oturum 11.02.2023

Saat: 09:30

2. Oturum 11.02.2023

Saat: 14:00

3. Oturum 12.02.2023

Saat: 09:30

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ÜCRETLİ Mİ?



ATA AÖF bütünleme sınavı için ücret alınmamaktadır. Öğrenciler sadece dönemlik harç ücreti yatırmaktadır.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin 6/ç bendinde yer alan "Bütünleme Sınavı:Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir...." hükmü gereğince Başarı notu CC ve üstü olan öğrenciler bu sınava giremezler. Girmeleri halinde söz konusu hüküm gereği aldıkları notlar geçersiz sayılacaktır.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN BAŞVURU GEREKİR Mİ?



Bütünleme sınavına girmek için bir başvuru ya da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Her hangi bir dersten kaldıysanız sizin için bütünleme sınav giriş belgesi hazırlanacak ve sınavdan önce sizin adresinize gelecektir.

ATA AÖF Bütünleme sınavı için https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır.

BÜTÜNLEME GEÇME NOTU KAÇ?



Öğrenci bütünleme sınavından 60 ve üzeri bir not alırsa eğer dersi geçmiş olur. Yani finalde ihtiyacınız olan geçme notunu bütünleme sınavında da alabilirsiniz.