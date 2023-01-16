ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2023? ATA AÖF sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ATA AÖF sınav tarihlerine çevrildi. 2022-2023 2023 ATA AÖF sınav takvimi ile birlikte bütünleme sınavlarının tarihleri de netleşti. Buna göre ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2023? İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2023?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 Güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı 11-12 Şubat tarihlerinde yapılacak. 3 oturum halinde yapılacak olan bütünleme sınavı, 1. dönem başarı puanının %70'ini oluşturacak.

ATA AÖF 2022 - 2023 Güz dönemini başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınavlarına girerek yeni bir şans elde edecekler.

ATA AÖF başarı notu hesaplanırken ara sınav puanının %30'u, final/yılsonu/bütünleme sınavının ise %70'i alınarak değerlendirilir.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ



2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı Nisan'ın 8-9 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF bahar dönemi Final sınavı: 1. ve 2. Oturum 20.05.2023,

3. Oturum ise 21.05.2023 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 08.07.2023 tarihinde,

3. Oturum ise 09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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