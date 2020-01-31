31.01.2020 17:18 - Güncelleme: 31.01.2020 17:18

ATA AÖF bütünleme sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. ATA AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelindeki 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF bütünleme sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavı saat 09.30'da başlayacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ATA AÖF SINAVI DEPREMZEDELER GİRECEK Mİ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabiliyor. Sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile alınabiliyor. Ekranda “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan öğrenciler buradan sınava giriş belgelerini çıktı olarak alabilecek.