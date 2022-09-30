ATA AÖF ders seçimi devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki ATA AÖF ders kaydı (kayıt yenileme) nasıl yapılır? ATA AÖF ders seçimi nasıl yapılır? İşte detaylar...

ATA AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

Geriye kalan dersleri öğrencilerin kendilerinin seçmesi gerekmektedir.

Bulunduğunuz dönemde kayıtlı olduğunuz programa ait hangi dersleri seçeceğinizi Fakültenin web sitesinde yer alan "Programlarımız" başlığı altındaki "Müfredat" bilgisinden kontrol edebilirsiniz.

ATA AÖF DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME) NASIL YAPILIR?

ATA AÖF'te kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

ATA AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://www.ataaof.edu.tr/Program/MateryalUcretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

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