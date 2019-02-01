ATA AÖF ders kaydı ne zaman yapılacak? (2019 ATA AÖF ders kayıt tarihleri ne zaman?)

Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri merak konusu oldu. 2019 yılı ATA-AÖF kayıt işlemleri başladı. Üniversiteden yapılan duyuruda kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri hakkında merak edilen tüm detaylar açıklandı. İşte, ATA AÖF ders kayıt tarihleri

ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi, sınav sonuçları açıklamasının ardından öğrencilerin gündem konusu oldu. 70 binden fazla öğrencinin katılım gösterdiği final sınavı sonuçlarının yayımlanması ile birlikte itiraz işlemleri gündem konusu oldu.

ATA AÖF akademik takvim bilgileri, kayıt yenileme yapmak isteyen öğrencilerin odak noktası oldu. Kayıt yenileme takvim bilgilerini merakla araştıran öğrenciler, ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvurusunun tarihini teyit edecek. İşte, sınav sonuçları açıklanan ATA AÖF kayıt yenileme mücadelesi hakkında merak edilen bazı detaylar

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama neticesinde sonuçların 29 Ocak 2019 Salı günü itibari ile adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

OBS SAYFASI ÜZERİNDEN SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Atatürk Üniversitesi OBS sayfası aracılığıyla sınav sonuçlarını öğrenmek mümkün.

Bunun için, aşağıdaki bağlantıya tıklayıp karşınıza gelen sayfada T.C. kimlik numaranız veya kullanıcı adınız ile şifrenizi girmeniz yeterli olacak.

ATA AÖF SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kurum tarafından itirazlar hakkında yapılan açıklama şu şekilde,

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemi için tarih detayları Atatürk Üniversitesi akademik takvimi üzerinden öğrenilebilecek.

ARA SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 23-24 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak.

BÜTÜNLEME SINAVLARI 23-24 ŞUBAT'TA

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak tarihinde yapılırken, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Sınav Sistemi

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültemizde üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100AA4,00 (GEÇTİ)

77 – 83_AB3,70 (GEÇTİ)

71 – 76_BA3,30 (GEÇTİ)

66 – 70_BB3,00 (GEÇTİ)

61 – 65_BC2,70 (GEÇTİ)

56 – 60_CB2,30 (GEÇTİ)

50 – 55_CC2,00 (GEÇTİ)

46 – 49_CD1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45_DC1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39_DD1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32FF0,00 (KALDI)