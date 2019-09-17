ATA AÖF ders kayıtları başladı. ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam ettiren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz yarıyıl ders kayıtları başladı. Ders kaydınızı yapabilmeniz için kayıtlı olduğunuz programın “Materyal Ücretini” ve “Katkı Payını” ödemeniz gerekiyor. Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

ATA AÖF DERS KAYITLARI BAŞLADI!

ATA AÖF ders kayıtları dün itibari ile başladı. Ders kaydınızı yapabilmeniz için kayıtlı olduğunuz programın “Materyal Ücretini” ve “Katkı Payını” ödemeniz gerekmektedir. Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Başladı. ATA AÖF sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Ders kaydınızı yapabilmeniz için kayıtlı olduğunuz programın “Materyal Ücretini” ve “Katkı Payını” ödemeniz gerekmektedir. Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencilerinin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2.3. ve 4. sınıf) akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde atanan bu derslerde değişiklik yapabileceklerdir.

Katkı Payı;

Aynı anda iki üniversite bölümü ya da programı okuyan,

Normal öğrenim süresinde mezun olamayan,

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamındaki öğrencilerimizin yatırması gereken bir ücrettir.

Bu ücret 21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Öğrencilerin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince alınmakta olup, Materyal ücreti ile bir ilgisi yoktur.

Ülkemizdeki tüm Devlet Üniversitelerinde okuyan aynı durumdaki tüm öğrencilerden alınmaktadır.

Ayrıca, katkı payı öğrencinin kayıt tarihi daha sonra olan program ya da bölümü için ödenir.

Fakültemiz öğrencilerinin ödemeleri gereken ücret; materyal ücreti ve sadece yukarıda belirtilen üç madde kapsamındaki öğrenciler için + 35.5 TL’lik katkı payıdır.