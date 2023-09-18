ATA AÖF DGS kayıt işlemleri için son gün. Dikey Geçiş Sınavı puanına göre Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar, kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin ATA AÖF DGS kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. İşte ATA AÖF DGS kayıt ekranı

ATA AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programlarına yerleşen öğrenciler DGS AÖF kayıt işlemlerini 14-18 Eylül tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapabilirler.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak olan öğrenci adayları için en kolay ve kısa yol e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaktır.

Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek kalmaksızın kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

2023-2024 ATA AÖF DGS KAYIT EKRANI

Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenci adayları tüm PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

YÖKSİS'te bilgisi bulunan ancak e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapamayan öğrenci adayları 14-20 Eylül tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyerek herhangi bir belge göndermeden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Ders kayıt ve muafiyet işlemleri, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacaktır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN ATA AÖF BÖLÜMLERİ



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