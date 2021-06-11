ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Obs atauni sınav sonuçları sorgulama ekranı

11 Haziran 2021 Cuma 10:29 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:29

ATA AÖF final sınav sonuçları "obs.atauni.edu.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. 2020-2021 Bahar yarıyılında online olarak gerçekleştirilen AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. ATA AÖF final sonuçlarını öğrenmek isteyenler haberimizde yer alan Obs atauni sınav sonuçları sorgulama ekranından notlarına ulaşabilirler. İşte ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLA

ATA AÖF sınav sonuçları için beklenen duyurdu geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı.

Final sınav sonuçları için yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Haziran'ın 14'ü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacak.

SINAV SONUÇLARI İTİRAZ KILAVUZU İÇİN TIKLA

ATA AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür.

Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.