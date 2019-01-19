ATA AÖF final sınav soruları yorumları 19-20 Ocak ATA AÖF açıköğretim sınavı nasıldı zor muydu kolay mıydı

ATA AÖF final sınav soruları yorumları neler? 19-20 Ocak 2019 ATA AÖF açıköğretim sınavı nasıldı zor muydu kolay mıydı? ATA AÖF sınav soruları obs lms giriş çıkmış sınav soruları neler? sorularına yanıt arayan öğrenciler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavı 19 Ocak Cumartesi ve 20 Ocak Pazar günü iki ayrı oturum şeklinde gerçekleşti. Bir çok ilde sınava tabi tutulan açıköğretim öğrencileri sınav sonrası araştırdığı konular arasında yer alan ATA AÖF sınav soruları ve yorumlarına ilişkin merak edilenleri sizlere bu haberimiz üzerinden paylaşacağız. 2019 yılı ATA AÖF final sınavı yorumlarınızı alt kısımdan bizlere iletebilir ve diğer adaylarla soruları tartışabilirsiniz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı göz dönemi final sınavları sona erdi. Günler öncesinde açıklanan ATA AÖF final sınavları için giriş belgelerini almak isteyen öğrenciler kurumun internet adresine yönelmişti. Hafta sonu gerçekleşen ATA AÖF güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler başarılı oldukları takdirde bahar dönemi sınavlarına da katılabilecek. İşte açıköğretim sınavı ile ilgili merak edilenler

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde yapıldı. 19 Ocak Cumartesi günü yapılan AÖF final sınavları 1. oturumu sabah 09:30 başladı 11:30'da sona erdi. 19 Ocak AÖF final sınavı 2. oturumları ise 14:00'da başladı ve 15:00'da sona erdi. 20 Ocak AÖF final sınavları da yine aynı saatlerde başladı ve sona erdi.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav soruları ve sonuçlarına ilişkin duyuru ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacak. Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF sınav soruları henüz açıklanmadı. Sınav soruları bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ATA AÖF sınav soruları erişime açılmasıyla birlikte haberimiz üzerindeki linkten ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.



Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.





İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.



Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.

ATA AÖF MAZARET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) resmi internet sayfasında sınav takvimi ile ilgili ayrıntılara yer verdi. ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Bütünleme sınavı ise 23 - 24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Sınav giriş belgesi alma işlemleri obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, öğrenci bilgi sistemine T.C. kimlik numaraları ve öğrenci numaralarıyla giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgesine erişim sağlayabiliyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde kurum tarafından paylaşılmıştı. 2 gün boyunca farklı oturumlarda gerçekleştirenler sınavlarla öğrencilerin güz dönemi için elde ettikleri puanlamalar ortaya çıkacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları sınavından ardından 20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi ile kıyaslandığı zaman 19-20 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının Şubay ayının 24'üne kadar açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE YORUMLARI NASIL?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı bu hafta sonu gerçekleşti. ATA sınavı yorumları, sınav nasıldı, ATA AÖF soruları kolay mıydı zor mu en güncel sınav yorumları haberimizde olacak.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Açıköğretimde son dönemde yapılan değişiklikleri artık takip bile edemiyoruz. 4 yanlış 1 doğruyu götürmeye başladı, önümüzdeki dönemden itibaren açık uçlu sorular geliyor. Son olarakta öğrenci lehine diyebileceğimiz geçme notu 30’a indirildi. Hatırlarsanız geçme notu bundan önce 35 idi.



Geçme notunun 30’a inmesi ile 30’un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30’un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.



İlgili maddeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Buna göre 9. maddede yapılan değişiklik ile;



"Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur. “ şeklinde değiştirildi.

Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir. Örneğin; sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB, 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve alınan puanın sistemdeki Harf notu karşılığı ile ilgilidir.



Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve alınan not önemlidir. Bu nedenle 35 alan öğrencinin CC ile geçmesi söz konusu olmayacaktır.



Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı



AA 4,00



BA 3,50



BB 3,00



CB 2,50



CC 2,00



FF 0,00



G Geçer



Z Devamsız



(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.



Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

ATA AÖF FİNAL SINAV YORUMLARI NELER

veys@vtaykoc

Eskiden #ataaöf sınavlarında o gğn gündem olur insanlar #ösym sınavı gibi soruları http://xntartrd-s9aac07b.Arttartışırdı.Art ık gündem olmuyor ve kimsede bir heyecan kalmamış bu sınava karşı.@ata_aöf bence tekrar eski heyecanı yaratacak gelişmeler yapmalı

Ali Yasir@ali_yasir_ylmz

Soruda 4 kişi var ve hangileri #liberal diye soruluyor benim aklıma ilk gelen tabi ki Adam Smith. Digerlerini de bilmediğimden şıklardan eleme yaparak şansımı artırırım diye düşünüyorum; ama yaptıkları harekete bak: tüm şıklara Adam Smith koymuşlar.

#Açıköğretim #Sosyoloji #ataaöf

Yankı@baytaristt

#ataaöf sınavında matematiğin 5 dakika muhasebenin 25 dakika sürmesi...

M.@_Rikkat

ATA Aöf gerçekten “öf” “öf”yani..

Bi insan günde 6sınava girer mi ? Girerse kaç tanesinden başarılı olur? Aöf girenler insan degil mi? Sorularıma yanıt istiyorum ve sadece 3soru soruyor senin gibi vicdasızlık yapmıyorum. #ataaöf .





H.Sergen AĞAN@sergenagan



#ataaöf herkes rastgele işaretleme yapıp üniversite bitiriyor tepkiside acizliktir. Sizin beceriksizliğinizin cezasını biz çekmek zorunda değiliz. Yazılı sınav yapın o zaman bunu yapamıyor olmanız bizim hatamız değil

@OSYMbaskanligi







Burak Ş.@0bbak



Ya abi ne güzel anadoluda giriyorduk, osmangazi nereden çıktı şimdi hemide soğukta bana yol mu yürüteceksiniz :( #ataAöf







Alpcan Şahinler@alpcnshnlr







Sevgili #ataaöf bu hafta olan sınavlarımızı haftaya ertelesek olur mu? Çünkü ben sınava değil maça hazırlandım da! 💪💪💪







@ruhumavikadn



19-20 Ocak #ataaöf #final #pöff