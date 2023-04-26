ATA AÖF final sınavlarının tarihleri, bahar dönemi vize sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yıl sonu başarı notu hesaplanırken vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i alınmaktadır. Peki ATA AÖF final sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final tarihleri 2023

ATA AÖF 2023 BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF 2022-2023 Bahar Yarıyılı Online Ara (Vize) Sonuçları Açıklandı. Öğrenciler, ara (Vize) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile ulaşabilecekler.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre Bahar dönemi ara sınavları Nisan ayının 11-18 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapıldı.

Final sınavlarının tarihleri ise henüz açıklanmadı.

Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltildi. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.

Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023

