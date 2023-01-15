ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavları 7-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. 2022-2023 Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Sonuçları Açıklandı. Peki ATA AÖF final sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası
2022-2023 GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları, obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası/ kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF final sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz. ATA AÖF Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (17.01.2023) günü saat 15.00'a kadar iletebilirler.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ATA AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir.
ATA AÖF sınav sonuçları hesaplanırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürüyor. ATA AÖF başarı notu hesaplanırken ara sınav puanının %30'u, final/yılsonu/bütünleme sınavının ise %70'i alınarak değerlendirilir.