ATA AÖF giriş vize ve final tarihleri ne zaman ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF giriş vize ve final tarihleri ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Binlerce açıktan üniversite tamamlamak isteyen aday AÖF sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu. ATA AÖF öğrencileri 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte güz dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihleri merakla beklemeye başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan sınav takvimi, AÖF öğrencileri tarafından sosyal medyada sorgulanmaya başladı. Bu yıl ATA AÖF güz yarıyılı ders kayıtları, materyal ücreti ödeme işlemleri 1 – 5 Ekim 2018 tarih aralığında gerçekleştirildi. Mazeretli ders kayıt işlemleri ise 8 – 12 Ekim 2018 tarih aralığında yapıldı. 2018 – 2019 yılı ATA AÖF sınav tarihleri de sınav takvimi ile birlikte açıklandı. ATA AÖF ara sınavları 1 Aralık – 2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olup, dönem sonu final sınavları ise 19 – 20 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak. İşte ATA AÖF sınav takvimi star.com.tr’de…

ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF (vize) : 1 Aralık 2018 – 2 Aralık 2018

Dönem sonu final sınavları : 19-20 Ocak 2018

Bu iki tarihte sınavlarını tamamlayacak olan adaylar başarılı oldukları takdirde bir üst sınıfa geçmeye hak kazanacaklar. Bahar yılı ders kayıtları ise 28 Ocak'ta başlayacak.

SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HAKKINDA

Fakülte sitesinde yer alan açıklamaya göre;

MİSYON

Misyonumuz, çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı sunmayı, alanında gerekli bilgi ve birikimle donanımlı, ihtiyaç duyulan iletişim bilgi ve becerisine sahip, çevresine liderlik yapabilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, görev edinmiştir.

VİZYON

Vizyonumuz, eğitim-öğretim kalitesi ve kişi odaklı hizmet anlayışıyla, Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden de yararlanarak, ulusal ve uluslararası alanda açıköğretim programları konusunda öncelikli ve tercih edilebilir, uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık öğrenciler yetiştiren, bir eğitim kurumu olmaktır.

TARİHÇE

Fakültemiz 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Fakültemiz bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 3. katında sürdürmüştür.Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri Fakültemizin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Fakültemiz ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında vermiştir.