ATA AÖF harç ücretleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden açıklandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ATA AÖF harç ücretleri, programların özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Peki ATA AÖF harç ücreti ne kadar 2021? ATA AÖF harç ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte Atatürk Üniversitesi harç ücretleri ve ödemelerin yapılacağı bankalar.
ATA AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
ATA AÖF öğrenci adayları, Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında ATA AÖF harç ücretini Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yatırabilirler.
ATA AÖF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR 2021-2022?
ATA AÖF harç miktarlarının lisans programları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, İşletme ve Kamu Yönetimi için 375 TL olarak belirledi. Sosyal Hizmetler bölümü için ise harç ücreti 900 TL olarak belirlendi.
ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 750 TL olarak belirlendi.
Diğer bölümlerin harç ücretleri şöyle:
Reklamcılık 375 TL
Sağlık Yönetimi 375 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Çocuk Gelişimi 900 TL
Grafik Sanatlar 550 TL
Rekreasyon 375 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 375 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 375 TL
Tarih 375 TL
Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 375 TL
Adalet 375 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 375 TL
Bilgi Yönetimi 375 TL
Bilgisayar Programcılığı 375 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 375 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 375 TL
Çocuk Gelişimi 375 TL
Dış Ticaret 375 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 375 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 375 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 375 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 375 TL
İşletme Yönetimi 375 TL
Lojistik 375 TL
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı 375 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 375 TL
Reklamcılık 375 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 375 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 375
Sosyal Hizmetler 375 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 375 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 375 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 375 TL
Yerel Yönetimler 375 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 375 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 375 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 375 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 375 TL
Spor Yöneticiliği 375 TL
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 750 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 750 TL
Sağlık Yönetimi 750 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık): Tüm Programlar 1100 TL