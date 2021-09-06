6 Eylül 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:01

ATA AÖF harç ücretleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden açıklandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ATA AÖF harç ücretleri, programların özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Peki ATA AÖF harç ücreti ne kadar 2021? ATA AÖF harç ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte Atatürk Üniversitesi harç ücretleri ve ödemelerin yapılacağı bankalar.

ATA AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ATA AÖF öğrenci adayları, Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında ATA AÖF harç ücretini Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yatırabilirler.

ATA AÖF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR 2021-2022?

ATA AÖF harç miktarlarının lisans programları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, İşletme ve Kamu Yönetimi için 375 TL olarak belirledi. Sosyal Hizmetler bölümü için ise harç ücreti 900 TL olarak belirlendi.

ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 750 TL olarak belirlendi.

Diğer bölümlerin harç ücretleri şöyle:

Reklamcılık 375 TL

Sağlık Yönetimi 375 TL

Sosyal Hizmet 900 TL

Çocuk Gelişimi 900 TL

Grafik Sanatlar 550 TL

Rekreasyon 375 TL

Egzersiz ve Spor Bilimleri 375 TL

Tekstil ve Moda Tasarımı 375 TL

Tarih 375 TL

Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Acil Durum ve Afet Yönetimi 375 TL

Adalet 375 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 375 TL

Bilgi Yönetimi 375 TL

Bilgisayar Programcılığı 375 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 375 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri 375 TL

Çocuk Gelişimi 375 TL

Dış Ticaret 375 TL

Emlak ve Emlak Yönetimi 375 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 375 TL

İslami İlimler (İlahiyat) 375 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 375 TL

İşletme Yönetimi 375 TL

Lojistik 375 TL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı 375 TL

Özel Güvenlik ve Koruma 375 TL

Reklamcılık 375 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 375 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 375

Sosyal Hizmetler 375 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 375 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 375 TL

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 375 TL

Yerel Yönetimler 375 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 375 TL

Laborant ve Veteriner Sağlık 375 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı 375 TL

Yeni Medya ve Gazetecilik 375 TL

Spor Yöneticiliği 375 TL

Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 750 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 750 TL

Sağlık Yönetimi 750 TL

Sosyal Hizmet 900 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık): Tüm Programlar 1100 TL

ATA AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman?