ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 ATA AÖF ders kaydı (kayıt yenileme) tarihleri

ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, ATA AÖF ders kaydı (kayıt yenileme) işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2023-2024 ATA AÖF ders kaydı (kayıt yenileme) tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) akademik takvimi yayımladı.

ATA AÖF kayıt yenileme takvimine göre Ders Kayıtları (kayıt yenileme) işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi (ATA) kayıt yenileme tarihleri ATA Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden açıklandı. Üniversitesinin açıköğretim fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 25-29 Eylül tarihlerinde Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ATA AÖF DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME) NASIL YAPILIR?

ATA AÖF'te kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

Geriye kalan dersleri öğrencilerin kendilerinin seçmesi gerekmektedir.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF 2023-2024 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN