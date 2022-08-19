ATA AÖF materyal ücreti 2022-2023 kayıt yenileyecek olanlar tarafından merak ediliyor. ATA AÖF harç ücreti, üniversiteye kayıt yaptırırken güz ve bahar yarıyıllarının başında yapılıyor. ATA AÖF materyal ücretinin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında belirtilen bankalara yatırılması gerekmektedir. Peki ATA AÖF harç ücreti hangi bankaya yatırılacak?

ATA AÖF MATERYAL ÜCRETLERİ 2022-2023

Atatürk Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Ücretleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar, Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıProgramcılığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İslami İlimler (İlahiyat) , İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Reklamcılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yöneticiliği , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, Kamu Yönetimi, Reklamcılık, Rekreasyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümü için 750 TL,

Çocuk Gelişimi 1200

Grafik Sanatlar 1000

Sosyal Hizmet 1200

Tekstil ve Moda Tasarımı 1200

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200

İş Sağlığı ve Güvenliği 1200

Sağlık Yönetimi 1200

Sosyal Hizmet 1200

Ebelik (EBİTAM) 1000

Hemşirelik (HELİTAM) 1000

İlahiyat (İLİTAM) 750

Perfüzyon (PELİTAM) 1000

Ders Kayıtları (ATA AÖF Materyal Ücreti Ödeme) Eylül'ün 26-30 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF MATERYAL ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ATA AÖF materyal ücretini Vakıfbank'a, Halkbankası'na ve Ziraat Bankası'na T.C. kimlik numaranız ile yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı aracılığı ile ücretinizi yatırabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

Öğrenciler ATA AÖF'e kayıt yaptırırken güz ve bahar yarıyıllarının başında materyal ücreti ödemesi yaparlar. Bu ödemelerin dışında derslere ait materyallere ulaşmak için ayrıca bir ücret ödemesi yapmalarına gerek yoktur. Ders materyalleri Öğrenim Yönetim Sistemine (LMS) otomatik olarak yüklenmektedir.

Materyalleri basılı olarak temin etmek isteyen öğrenciler ise Online Kitap Satış Sistemi üzerinden ATA AÖF materyallerini satın alabilirler.

ATA AÖF materyal ücreti, her güz ve bahar yarıyıllarının başında başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.

ATA AÖF 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ