ATA AÖF öğrenci girişi: ATA AÖF sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

11 Eylül 2020 Cuma 10:21 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:21

Yüzlerce kişinin katılım sağladığı ATA AÖF yaz okulu sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlarını merak eden binlerce kişi, ATA AÖF öğrenci girişi üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile sonuçlarını kolayca öğrenebilecek. Sınav sonuçlarına dair fakülteden bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulamak için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF TAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavı 9 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sınav sonuçları için fakülteden yapılan duyuru şu şekilde oldu;

"Sınav sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir."

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ



Sınavlara herhangi bir sebeple giremeyen öğrenciler için ise telafi olmayacağı vurgulandı. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde bir puanlama sistemi baz alınacak.

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri ise 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF YAZ OKULU HAKKINDA

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.

ATA AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

ATA AÖF sistemde mezun olmanız için önemli olan not ortalamanızdır. Buna not ortalamaya kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir. Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Türkiye genelinde onlarca merkezde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavlarına katılan binlerce kişi, ATA AÖF sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.