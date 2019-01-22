ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ATA AÖF bütünleme sınav tarihi ne zaman

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları sonrası sınav soruları ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından adayların gözü kulağı açıklanacak sonuçlara çevrildi. Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesi ATA AÖF OBS sayfası üzerinden yapılan duyuru neticesinde sınav soruları ve cevapların erişime açıldığı açıklandı. Adayların alacakları puanı tahmin edebilmesine yardımcı olan sınav soru ve cevapların ereşime açılmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. ATA AÖF final sınavı sonrası bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF açıköğretim üniversitesi sınav soruları ve sonuçlarına ilişkin açıklamalar...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde yapıldı. 19 Ocak Cumartesi günü yapılan AÖF final sınavları 1. oturumu sabah 09:30 başladı 11:30'da sona erdi. 19 Ocak AÖF final sınavı 2. oturumları ise 14:00'da başladı ve 15:00'da sona erdi. 20 Ocak AÖF final sınavları da yine aynı saatlerde başladı ve sona erdi.

ATA AÖF sistemde mezun olmanız için önemli olan not ortalamanızdır. Buna not ortalamaya kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir. Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav soruları ve sonuçlarına ilişkin duyuru ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapıldı. Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde kurum tarafından paylaşılmıştı. 2 gün boyunca farklı oturumlarda gerçekleştirenler sınavlarla öğrencilerin güz dönemi için elde ettikleri puanlamalar ortaya çıkacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları sınavından ardından 20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi ile kıyaslandığı zaman 19-20 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının Şubay ayının 24'üne kadar açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, ATA OBS sayfasından öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sisteme giriş yapıp sınav sonucunu görebiliyorlar. Öte yandan şifresini unutan öğrenci cep telefonuna gelecek onay kodu ile yeni şifre alıp sisteme giriş yaparak ya da haberimizde bulunan bağlantıya tıklayarak ve final sınav sonucuna erişebiliyorlar.

ATA AÖF SINAV SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.



Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.





İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.



Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.

ATA AÖF MAZARET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) resmi internet sayfasında sınav takvimi ile ilgili ayrıntılara yer verdi. ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Bütünleme sınavı ise 23 - 24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.



Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.







Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Mesela; Bir öğrenci Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinde Vize’den 100 Final’den 35 alsın! Sistem bu derse giren tüm öğrencilerin hesaplaması sonucunda öğrencinin Vize ve Final yüzdeliği toplanarak elde edilen sayının karşılığını CC olarak belirlemiş. Yani demişki senin Vizenin %80’i ile Final’in %20’sini topladığımda 41 oluyor. Ve sistem olarak hesaplama sonucunda 40-50 arasında notu olanlar CC oluyor.



Bu alınan CC’nin sayısal karlşığı (Yukarıdaki Harf Notu Ağırlık Katsayısı) 2 oluyor. 2 ile o derse ait kredi sayısını çarpıyor.Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinin kredisi 3! Tüm dersleri bu şekilde hesapladıktan sonra topluyor. Çıkan sonucu alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünüyor ve ortalama bulunuyor.



Ağırlıklı Genel Not Ortalaması



Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.



ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?



Not ortalamanız ATA AÖF sınavları için oldukça önemli bir konu. Bu not ortalamasına kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.



Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.



Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden



Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20



Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24



20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.



Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.

ATA AÖF DERS GEÇME BARAJ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ!



Atatürk Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ders geçme baraj notu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ders geçmek için kullanılan baraj notu yani Alt Limit(AL) değerinin, 35 puandan 30 puana düşürülmesinin Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği belirtildi. Yarıyıl sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri de AL=30’a göre yapılmış ve ilan edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılması nedeniyle de sınav sonuçlarının açıklanma süresi birkaç gün gecikmiştir. AL değeri bir ders için geçme notu niteliği taşımamaktadır.



AL ilgili dersi almakta olan tüm öğrencilerin başarı durumlarına göre değişiklik göstermekte olan, en düşük geçme notu limitidir. Bir derste başarı ortalaması yüksek ise AL değeri de aynı oranda yükselecektir. Örneğin başarı ortalaması düşük bir ders için geçme notu 30 iken, başarı ortalaması yüksek olan bir derste geçme notu 45 ya da daha yüksek bir puana da çıkabilmektedir. Oluşan bu durum, üniversitenin bağıl değerlendirme sistemini kullanıyor olmasından kaynaklanan bir durumdur.

ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?



Bu sistemde mezun olmanız için önemli olan ortalamanız! Buna kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.



Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.



Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden



Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20



Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24



20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.



Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.



ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



ATA AÖF öğrencileri, sınav sonuçları öncesinde yayınlanan sınav sorularına ve cevaplarına bakıp girmiş oldukları sınavlar için bir hatanın varlığından şüphe ediyorlarsa itiraz işlemi için müracaat yapabilirler. Sınav sonuçlarına itiraz yapmak isteyenler için iki farklı seçenek sunulmuştur. Bunlar yazılı olarak itiraz ve online itiraz seçenekleridir. Yazılı olarak itiraz yapmak için ATA AÖF Dekanlığı’na sınav sonuçlarının açıklandığı günü izleyen ilk 5 iş günü içinde dilekçe yollanması gereklidir. Diğer bir seçenek ise ATA AÖF tarafından yeni uygulamaya konulan ve daha hızlı geri bildirim sağlayarak öğrencilerin sorunlarının daha kolay çözülmesini sağlayan online itiraz işlemidir.



Online itiraz işlemi için http://lms3.ataaof.edu.tr/ sitesine kullanıcı bilgileri ile giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra ‘’Sonuç İtiraz’’ sekmesine tıklanır ve itiraz yapılacak olan ders ile itiraz yapılacak olan konu gerekli alanlara yazılır. İstenen tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra ‘’İtirazı Kaydet’’ butonuna tıklanır ve itiraz işlemi tamamlanır. Öğrenciler tarafından sınava yönelik yapılan bu itirazlar Dekanlık tarafından itina ile incelendikten sonra, itiraz yapan öğrenciye geri bildirim sağlanacaktır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltimi dışında hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecektir.

ATA AÖF SINAV SİSTEMİ



ATA AÖF sınavları öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de gözönünde bulundurulmaktadır.



SINAV SİSTEMİ



Atatürk Üniversitesi Fakültelerinde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar LMS sistemi üzerinden online olarak, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise ülke çapında gerçekleştirilen merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.



ARA SINAVLAR



ATA AÖF ara sınavlarını LMS (Öğrenim yönetim Sistemi - Learning Management System) üzerinden online olarak gerçekleştirmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %20 oranında etkilemektedir. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili bağlantıları kullanarak sınava katılabilmektedir. 20 sorudan oluşan bu sınavda her sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir. Öğrenci, Resim 2’de gösterilen "Sınavı Bitir" düğmesini kullanarak sınavını tamamlar. Daha sonra notları otomatik olarak sistem tarafından hesaplanır. Sınav saatinden 24 saat sonra da notlar öğrencilere ilan edilir.