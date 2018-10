ATA AÖF sınav takvimi 2018 2019 ATA AÖF ara ve final sınav tarihleri (Güz Bahar Yarıyılı)

ATA AÖF sınav takvimi araştırılıyor. 2018 2019 ATA AÖF ara ve final sınav tarihleri (Güz Bahar Yarıyılı) detaylarını haberimizde derledik. Atatürk AÖF sınav tarihleri nasıl? ATA AÖF öğrencilerinin sürekli arayış halinde olduğu ara sınavlar ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören vatandaşlar yeni dönemin başlaması ile sınav tarihlerini merakla araştırıyorlar. ATA AÖF sınav takvimi belli oldu. AÖF Güz Dönemi Ara Sınav tarihi : 24 - 25 Kasım 2018 Dönem Sonu Sınavı : 12 - 13 Ocak 2018 ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ ATA AÖF (vize) : 1 Aralık 2018 - 2 Aralık 2018 Dönem sonu final sınavları : 19-20 Ocak 2018 DİKKAT: Anadolu Üniversitesi, yaptığı duyurularda sınav merkezi tercihlerinin 8 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu. Buna göre söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ATA AÖF Akademik başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Takvimde yer alan başvuru ve sınav başlıkları; lisans tamamlama, yatay geçiş başvuruları, ikinci üniversite için ön kayıt ve kesin kayıtlar, ATA AÖF Güz Yarıyılı ders kayıtları, ATA AÖF Ara Sınavlar (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final), Bütünleme Sınavı, Bahar Yarıyılı ders kayıtları, ATA AÖF Bahar Yarıyılı Ara Sınavları (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final), Mezuniyet Üç Ders Sınavı olarak sıralandı. Her bir sınav sürecinin başvuru ve sınav tarihleri şimdiden planlanarak adaylara sunuldu.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim sistemi nasıl işler?

Dersler kitle iletişim araçları yollarıyla işlenir, TRT Okul kanalında, her gün 12 saat açıköğretim dersleri ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme ” sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.

Açıköğretim fakültesinin diğer üniversitelerden bir farkı yada eksiği var mıdır?

Açıköğretim fakültesinde okutulan bütün bölümler diğer üniversitelerdeki örgün bölümler ile denktir, ayrıca açıköğretim öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği tüm sosyal haklardan faydalanabilmektedir.

Açıköğretim fakültesine nasıl girilir?

Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.