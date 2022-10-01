ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları devam ediyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler önlisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabiliyor. Peki ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte ATA AÖF 2. üniversite kayıt başvuru tarihleri 2022

ATA AÖF 2. ÜNIVERSITE KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2022-2023 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite kesin kayıt tarihleri.

ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 06.06.2022 - 02.10.2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 29.08.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında yapılacak. Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ATA AÖF 2. üniversite için önlisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabiliyor.

YÖKSİS'te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 25.08.2022 - 02.10.2022 tarihleri arasında Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödemeleri gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022

ATA AÖF Kayıt için gerekli evraklar;

♦ Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.

♦ Üniversite diplomasının aslı veya onaylı sureti ile denklik belgesi,

♦ Öğrenci olanlar öğrenci belgesi,

♦ Pasaportun noter onaylı fotokopisi ile Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

♦ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için),

♦ Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM