ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kesin kayıt tarihleri belli oldu. Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler. 2023-2024 Eğitim/Öğretim dönemi için Haziran ayında başlayan ATA AÖF sınavsız 2. üniversite ön kayıtları Ekim ayında sona erecek. Peki Peki ATA AÖF sınavsız 2. üniversite ön kayıtları ne zaman bitiyor? İşte ATA AÖF 2. üniversite ön ve kesin kayıt tarihleri

ATA AÖF 2. ÜNIVERSITE KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2023-2024 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 05.06.2023 - 01.10.2023 tarihlerinde gerçekleşecek. ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite kesin kayıt tarihleri.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

ATA AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

ATA AÖF 2. üniversite ön kayıtları 5 Haziran'da başladı. ATA AÖF ikinci üniversiteye başvuru yapmak isteyen adaylar, ön kayıtların ne zamana kadar devam ettiğini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İkinci Üniversiteye başvurmak için herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olmak yeterlidir.

2023-2024 ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN VE KESİN KAYIT TARİHLERİ



ATA AÖF İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 05.06.2023 - 01.10.2023

İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 28.08.2023 - 01.10.2023

Akademik takvimde belirtilen ikinci üniversite kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptıramayan adaylarımız kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir mazeret ileri sürerek hak iddia edemezler.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KESİN KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



YÖKSİS'te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 28.08.2023 - 01.10.2023 tarihleri arasında Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödemeleri gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.