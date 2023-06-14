ATA AÖF sınavsız 2. üniversite ön kayıtları ne zaman 2023? ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt tarihleri

ATA AÖF ikinci üniversite için ön kayıtlar devam ediyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler önlisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabiliyor. Peki ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıtları ne zaman 2023? İşte ATA AÖF 2. üniversite kayıt başvuru tarihleri

ATA AÖF 2. ÜNIVERSITE ÖN KAYITLAR NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2023-2024 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 05.06.2023 - 01.10.2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite kesin kayıt tarihleri.



ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023

05.06.2023 - 01.10.2023

İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 28.08.2023 - 01.10.2023

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle İkinci üniversite Kayıt Sayfası üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.

ATA AÖF 2. üniversite için ön kayıt işlemi "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek.

Kayıt işlemi için başvuru, 2023 Güz yarıyılı meteryal ücretinin yatırılmasıyla betaber tamamlanacaktır. ATA AÖF meteryal ücreti, 28.08.2023-01.10.2023 tarihleri arasında yatırılacak.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN KAYDI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF Kayıt için gerekli evraklar;

♦ Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.

♦ Üniversite diplomasının aslı veya onaylı sureti ile denklik belgesi,

♦ Öğrenci olanlar öğrenci belgesi,

♦ Pasaportun noter onaylı fotokopisi ile Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

♦ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için),

♦ Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM