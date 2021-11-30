ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

30 Kasım 2021 Salı 13:09 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 13:09

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavına katılan öğrenciler, "ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. ATA AÖF vize sınavları Kasım ayının 20-21 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler güz dönemi ara sınavında ilk 7 üniteden sorumlu oldular. Peki Ata Üni sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının 20-21'inde gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı.

Ata Üni Sınav sonuçları, genellikle sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir. ATA AÖF sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınava katılan adaylar, ATA AÖF vize sonuçlarına Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den erişebilecekler.

ATA AÖF Sınavları merkezi sınav yöntemiyle (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. ATA AÖF sınavlarında her bir ders için verilen süre 30 dakikadır.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını belirtilen tarihe kadar Atatürk Üniversitesi'ne iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

ATA AÖF BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır.

Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.

Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde ise dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

Blok uygulama dersleri dışında, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı ise %70 oranında olacak.