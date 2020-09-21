Atlas Üniversitesi 'Atlas Hibrit' ile geleceğinin eğitimini inşa ediyor

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:55

Pandemi kurallarına uygun geniş kampüsü, güçlü eğitim kadrosu ve online ile yüz yüze eğitimi birleştiren ‘Atlas Hibrit’ eğitim sistemiyle bu yıl ilk öğrencilerini ağırlayacak olan Atlas Üniversitesi’nde, özel eğitim kurumlarını kapsayan ve %8’den %1 oranına düşürülen KDV’nin yansıtıldığı avantajlara ek olarak %50 YKS kontenjan bursları ve ilk beş tercihte yer verene %25 indirim avantajları sunuluyor. 23 Eylül’e kadar devam edecek ek yerleştirme döneminde ilk tercihte yerleştirilemeyen veya tercih yapmayan adayların yanı sıra Optisyenlik, Diş Protez gibi önlisans programlarını tercih edecek olan sağlık çalışanları için de fırsatlar sunuluyor. Ayrıca Atlas Üniversitesi internet sitesi üzerinden başvurulabilen Özel Burslar ise ihtiyaç sahibi adaylara nitelikli eğitim kapısı aralıyor.

YENİ NESİL EĞİTİM SİSTEMİ ‘ATLAS HİBRİT’ İLE GELECEĞİN EĞİTİMİ İNŞA EDİLİYOR

Her bölüm ve programa özel yaklaşımla hazırlanan Atlas Hibrit eğitim sisteminde online olarak işlenen teorik ders süreci, son teknoloji sistem sayesinde interaktif hale getiriliyor. Öğrencilerin kendilerini derslikte hissedeceği online ders sürecinde, öğrenciler soru sorabiliyor ve hocalarla sürekli etkileşim halinde oluyor. Bazı bölümlerde teorinin bazılarında ise uygulamanın baskın olduğundan yola çıkan Atlas Hibrit eğitim sistemi, her bölüme ve programa özel yaklaşım ve metod getiriyor. Uygulamanın ön planda olduğu bölümlerde, kişi başına düşen 200 metrekare alanı ve geniş laboratuvar alanları ile Atlas Üniversitesi pandemi koşullarına uygunluk avantajı sağlıyor. Atlas Üniversitesi öğrencileri, online gerçekleştirilecek teorik derslerin yanı sıra laboratuvar eğitimleri gibi uygulama derslerini az sayıda gruplar halinde yüz yüze alabilecek ve öğrenciler kampüs hayatını tatma fırsatı yaşayacak. Sağlık sektöründe uygulamanın önemli olmasından yola çıkan Atlas Üniversitesi, kendi gruplarına ait Medicine Hastaneleri’nde yine az sayıda öğrenciyle uygulamalı eğitime devam edecek.

Atlas Hibrit eğitim sistemi ve faydalarıyla ilgili konuşan Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘Mevcut eğitim sistemi, bazı alanlarda teknolojinin gerisinde kalıyordu ve değişim bekleniyordu. Teknolojide yaşanan gelişmeler, eğitim dünyasını dönüştürüp, online çözümlerle yeniden şekillendiriyor. Pandemi süreci, belki 3- 4 yıla yayılacak bu dönüşümü 6-7 aya sıkıştırdı. Atlas Hibrit’te teknolojiyi, eğitimin temel ilkeleri ile bütünleştirip, öğrenci odaklı eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Online sistemlerle yüz yüze eğitimi çok efektif bir şekilde birleştirdiğimiz Atlas Hibrit sistemi ile eğitimde geleceği kucaklıyoruz. Tüm kurumlar, yeni dünyaya adapte olmak zorunda. Pandemi süreci bittiğinde de, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teknolojinin artan etkisiyle, eğitim sektörünün dönüşümünün süreceğini düşünüyoruz. Atlas olarak her zaman en yeni ve en güncel tekniklerle eğitimimize devam edeceğiz” dedi.

Proje tabanlı, tematik eğitim ve işbirliğine önem veren hibrit eğitim sistemini benimseyen Atlas Üniversitesi, tüm eğitim kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu metodları destekleyen mentorluk sistemi içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Ölçme ve değerlendirmenin ötesinde bir eğitim yolculuğu sunan eğitim modeli, süreç içerisinde tam yetkinlik kazandırmaya odaklanıyor. Bünyesindeki hastaneler ve sağlık alanındaki tecrübesiyle nitelikli mezunlar yetiştirmek adına iddialı bir çıkış yakalayan Atlas Üniversitesi adayların yoğun ilgisi ile karşılaştı.