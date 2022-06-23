Atlas Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden Atlas Üniversitesi, 2021-2022 Akademik yılında ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. Atlas Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ, Rektör Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜK, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulhalim ŞENYİĞİT, fakülte dekanları, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninin ilk konuşmasını yapan Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Abdulhalim ŞENYİĞİT, Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun bu yıl sağlık alanında 10 farklı programa ait ilk mezunlarını verdiğini belirtti. Şenyiğit "Çeyrek asırdır sağlık alanında hizmet veren Medicine Hospital bilgi ve tecrübesine dayanarak kurulan Atlas Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren insanlığın sorunlarına çözüm yaratan, bilgiyi üreten ve yayan bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edindi. Bir kelebeğin kanadını çırpması, dünyanın öbür ucunda kasırgalara sebep olduğu gibi, biz de yetiştirdiğimiz mezunların kelebek etkisiyle ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



"İNSANLIĞA HİZMET İDEALİYLE DONANMIŞ ATLASLI BİREYLER OLARAK MEZUN OLUYORSUNUZ"



Doç Dr. ŞENYİĞİT, "Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yusuf Elgörmüş'ün hep istediği gibi aklın ve bilimin gücüne inanan, azmin ve emeğin başarının en temel ögesi olduğunu bilen kendi kültürüne hâkim, evrensel insani değerlere sahip, farklılıklara saygılı, insana değer veren ve insanlığa hizmet idealiyle donanmış Atlaslı bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Bu değerleri her yerde büyüteceğiniz ve yücelteceğiniz bir meslek hayatı diliyorum. Yolunuz açık olsun" diyerek konuşmasını noktaladı.

REKTÖR KÜÇÜK: BİLGİ VE ERDEM İLE DONATILMIŞ BİR NESLİ BUGÜN BURADA UĞURLUYORUZ



Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜK "Değerli mezunlarımız sizleri geleceğe uğurlayacağımız mezuniyet töreninde, yakınlarınızla birlikte heyecan ve mutluluğunuzu paylaşmanın gururu içindeyiz" diyerek başladığı konuşmasında bugünün haklı gururunu yaşayan öğrenci ve velileri tebrik etti.

Öğrencilerin gelecekteki başarılarının üniversiteyi ve ailelerini en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade eden Rektör KÜÇÜK, öğrencilerin hızla değişen dünyayı çok hızlı kavrayacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Prof. Dr. KÜÇÜK, konuşmasının devamında, "Değişimi kavrayınız ki üniversitemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyabilelim. Sizlerden dürüst, adil, değer ve tutumlarınıza bağlı iyi birer insan olmanızı gönülden istiyorum. Ayrıca hoşgörülü, kendine güvenen, ayaklarının üstünde durabilen bireyler olarak gelecek nesillerin yetişmesinde de payınız olacak. Bütün toplumların ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim de geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. Bu gerçeği Mustafa Kemal ATATÜRK, "Bütün umudum gençliktedir" diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki sizler ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartacaksınız" dedi.

Rektör Prof. Dr. KÜÇÜK'ün konuşmasının ardından, meslek yüksekokulu programları arasında ilk 3'e giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

Meslek Yüksekokulu üçüncüsü, Diyaliz Programı öğrencisi Feyza İNAN, Atlas MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulhalim ŞENYİĞİT; MYO İkincisi, Dezenfeksiyon- Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programı öğrencisi Fatma Zehra KARDEŞ, Rektör Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜK ve MYO birincisi, Anestezi Programı öğrencisi Özge TANBAŞ, Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ'ün elinden başarı belgelerini alırlarken; Özge TANBAŞ'ın ismine üniversitenin ilk birincisi olarak kelebek duvarında yer verildi. MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulhalim ŞENYİĞİT, TANBAŞ'ın Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medicine Hospital'da istihdamının sağlanacağı müjdesini verirken, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş de Dezenfeksiyon- Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programını mezunlarının doğrudan Medicine Hospital'da işe başlayabileceğini ifade etti. Dr. Elgörmüş "Eğitime, bilime ve araştırmaya yön veren; yenilikçi, uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören öncü üniversite olmayı amaç edinen Atlas Üniversitesinin, istihdam ve staj konusunda da her zaman öğrencilerine destek olmayı ilke edindiklerini ifade etti.

Mezuniyet belgeleri dağıtımı ve kep atılmasının ardından, After Party ile öğrenciler ve aileler eğlenceli anlar yaşadılar.