Atlas Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK projeleriyle büyük başarı yakaladı

16 Temmuz 2021 Cuma 16:58 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:58

Atlas Üniversitesi, yakaladığı başarı ile vakıf üniversiteleri arasında en çok projesi kabul edilen ilk 3 üniversite içinde yer aldı. Destek almaya hak kazanan projeler arasında pandemi döneminin insan hayatına etkilerinden farkındalık projelerine ve sesli dijital tiyatro projesine kadar birçok başlık bulunuyor. Araştıran, geliştiren ve sorgulayan gençler yetiştirmeye odaklanan Atlas Üniversitesi'nin akademisyenleri, ilk akademik yılda gelen bu başarıyı daha da büyüterek her yıl sürdüreceklerinin altını çiziyor.

