AUZEF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF 3 ders sınavı nasıl değerlendiriliyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. AUZEF'ten mezun olmak isteyen ancak 3 dersten sorumlu kalan öğrenciler AUZEF 3 ders sınavına girebiliyor. Mezuniyete engel olan 3 dersten girilen sınav sonrasında başarılı olunması halinde mezun olunabiliyor. Bu kapsamda AUZEF 3 ders sınavı mezuniyet açısından büyük önem taşıyor. AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek. AUZEF 3 ders sınav değerlendirmesi haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm detaylar...

AUZEF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. AUZEF 3 ders sınav sonuçları açıklanma tarihi duyurulur duyurulmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 3 ders sınavı 7 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te gerçekleşecek.

AUZEF 3 DERS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF Mezuniyete üç ders sınavı; İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde yapılacak.

AUZEF 3 DERS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.