AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF büt tarihleri 2022

AUZEF bütünleme sınavının tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Alttan dersi kalan öğrencilerin yanı sıra herhangi bir nedenle finallere giremeyen öğrenciler de AUZEF bütünleme sınavlarına katılabilecekler. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İşte AUZEF büt tarihleri 2022

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen AUZEF bütünleme (telafi) sınavları Temmuz ayının 02 - 03 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

AUZEF bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde AUZEF büt tarihlerinde eş zamanlı olarak yapılır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

AUZEF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla yüzde 40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az yüzde 60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden gelecek duyuruya çevrildi. Haziran ayının 4-5 tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF 2022 Bahar Dönemi final sınavlarının sonuçları erişime açıldı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı