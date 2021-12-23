23 Aralık 2021 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:28

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavlarına katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği AUZEF final sınavları Aralık ayının 18-19'unda gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrencilerin gözü kulağı kurum tarafından gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) değerlendirme süreci devam ediyorÖğrenciler, AUZEF sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecekler.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili henüz İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmedi. AUZEF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde yani Ocak ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor.

AUZEF final sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer vereceğiz.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlar, her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkında İÜ Senato tarafından belirlenen esaslar aşağıdaki linkten incelenebilir.

AUZEF PUAN HESAPLAMASI

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.