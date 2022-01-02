AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF harf notu karşılıkları 2022

2 Ocak 2022 Pazar 17:10 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 17:10

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, AUZEF harf notlarını bekliyordu. Aralık ayında gerçekleştirilen bitirme sınavlarının sonuçları yalnızca not olarak açıklanmıştı. Öğrenciler, puanlarının karşılığı olan AUZEF harf notlarına AKSİS sistemi üzerinden erişebilecek. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı? İşte AUZEF harf notu karşılıkları 2022

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF harf notları bugün itibari ile Harf notları açıklandı. Öğrenciler, 2022 yılı için geçerli olacak AUZEF harf notlarına https://aksis.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden erişebilecekler.

Vize sınavının yüzde 40'ı Final(bitirme) sınavının ise yüzde 60'ı hesaplanıyor. Finalden en az 40 almak gerekiyor. İşte AUZEF harf notu karşılıkları 2022

AUZEF HARF NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bitirme sınavları değerlendirildikten sonra otomasyon sistemine ilgili derslere ait notlar aktarılır. Not aktarımı tamamlandıktan sonra almış olduğunuz derslere ait harf notları hesaplanmaktadır. Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Harf notları, öğrencilerin geçip geçmediğini gösteren kriterlerdir.

Harf notları AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC şeklinde gösterilebilir. Bunlar geçer notlardır ve öğrencinin dersi geçtiğini gösterir.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağı gösterirken DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin bilgisini verir.

Eğer öğrencinin genel not ortalaması 2.00' ın üzerinde ise CD, CC ve DD notları da geçer not olarak kabul edilir. FF notu ise en düşük nottur ve öğrencinin başarısız olduğunu gösterir.



AUZEF HARF NOTU KARŞILIKLARI

84-100 puan arası notların harf notu karşılığı AA olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

77-83 puan arası notların harf notu karşılığı AB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

71-76 puan arası notların harf notu karşılığı BA olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

66-70 puan arası notların harf notu karşılığı BB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

61-65 puan arası notların harf notu karşılığı BC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

56-60 puan arası notların harf notu karşılığı CB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

50-55 puan arası notların harf notu karşılığı CC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

46-49 puan arası notların harf notu karşılığı CD olarak gösterilir. Bu not 1.70 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

50-45 puan arası notların harf notu karşılığı DC olarak gösterilir. Bu not 1.30 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

33-39 puan arası notların harf notu karşılığı DD olarak gösterilir. Bu not 1.00 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

0-32 puan arası notların harf notu karşılığı FF olarak gösterilir. Bu not geçer not değildir.