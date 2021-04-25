25 Nisan 2021 Pazar 14:33 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 14:33

AUZEF öğrencileri için vize sınavları başladı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) online sınavlarına 12 gün boyunca 04.00 ile 23.59 saatleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AUZEF online sınav sistemine giriş yapılarak katılım sağlanabilecek. Açılımı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olan AUZEF, İstanbul Üniversitesi bünyesinde hizmet veriyor. Ön Lisans, Lisans ve Lisans Tamamlama bölümleri dahil toplam 15 programda eğitim veren AUZEF'in Online Sınav Sistemine giriş yapmak için aşağıdaki AUZEF sınav giriş ekranına tıklayınız.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları, 24 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında AUZEF Online Sınav Sistemi girişi ile yapılabilecek.

AUZEF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kağıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF SINAV SONUÇLARI GEÇME PUANI HESAPLAMA

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.