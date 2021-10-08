AUZEF sınav merkezi tercihi nereden yapılır? AUZEF sınav yeri seçimi nasıl yapılır?

8 Ekim 2021 Cuma 15:25 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 15:25

AUZEF sınav yeri seçimi nasıl yapılır? sorusu, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültesi öğrencileri, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında AUZEF sınav merkezi tercihlerini gerçekleştirebilecekler. AUZEF sınav yeri seçimi ve sınav merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor.

AUZEF SINAV YERİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler arasında yapılır.

Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için;

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

-1. Aşamada Kişisel Bilgiler Onaylanır.

-2. Aşamada öğrencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" seçeneği seçilir.

-3. Aşamada sınava girilmek istenen sınav merkezi seçilir ve HES kodu girilir.

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

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Öğrencilerin AUZEF 'Sınav Merkezi' tercihlerini sınav merkezi tercih işlemleri için belirlenen tarih aralığında sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerin dışında sınav merkezi tercihi gerçekleştirilemez. Belirtilen tarih aralığında tercih yapmayan öğrencilerin Sınav Merkezi İstanbul (Avrupa) yakası olarak atanacaktır.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?

* Sınav merkezi tercihleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 12 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar alınacaktır.

* Sınav merkezi tercihlerinde HES kodu girilmesi zorunludur.

* Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.

* Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Ara sınav, bitirme ve telafi sınavları için ayrı ayrı tercih yapılır.

* Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir.

* Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

* Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

* Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrenciler, durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenecektir.

* Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

* Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

* Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

* Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

* Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

* Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.