AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF E-sınav sonuçları 2021

26 Kasım 2021 Cuma 10:32 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 10:32

AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF vize sınavları kasım ayının 13-14 tarihlerinde uygulandı. Daha önce yapılan sınavlarda AUZEF sınav sonuçları bir hafta içerisinde açıklanmıştı. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF E-sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden AUZEF sınav sonuçları 2021 ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar Kasım ayının 13-14'ünde uygulanmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan son açıklamada güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihlerinin başladığı duyuruldu.

GÜZ DÖNEMİ BİTİRME SINAVI, SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ BAŞLADI

Güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri başlamıştır. Tercihler, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sisteme giriş AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanacaktır.

Not: Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerimizin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.