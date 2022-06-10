AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu, final sınavlarına katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını 'http://esinav.istanbul.edu.tr' sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek. İşte 2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav Sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin https://aos.istanbul.edu.tr/ sayfası üzerinden erişime açıldı. Aksis kullanıcı adı ve parolasını giren adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. İşte, 2022 İÜ AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03.07.2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyete üç ders sınavı 24.07.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.