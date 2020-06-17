17 Haziran 2020 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:02

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular üniversiteli öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 1-14 Haziran tarihinde gerçekleşen AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyrulmuştu. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF online sınav sonuçları sorgulama

2020 AUZEF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları yapıldı. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile ilgili kurum tarafından resmi açıklama yapıldı. AUZEF online sınav sonuçlarının bugün erişime açılacağı duyuruldu.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili henüz İstanbul Üniversitesi'nden açıklamaya göre; Çevrimiçi Ara AUZEF Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası olan //auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.Öte yandan Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Sistemi Kılavuzu Yayınlandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2020 AUZEF SINAV SONUÇLARI SAYFASI

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin yüzde 40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.