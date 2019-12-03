AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları için tarih verildi!

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm AUZEF öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. AUZEF sınav sonuçları için tarih verildi. İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan AUZEF ilk vize sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AUZEF sınav sonuçları hakkında açıklama geldi. 2019-2020 AUZEF sınav takvimine göre ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 AUZEF sınav takvimine göre ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre "Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa yarın (04 Aralık çarşamba günü) sonuçlarınız ilan edilecektir." dedi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

ARA SINAV SORULARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.