AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 AUZEF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? AUZEF puan hesaplama ders geçme notu kaç? Telafi ve bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? soruların yanıtları bu hafta sonu gerçekleşen açık ve uzaktan eğitim gören İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2018-2019 Güz Dönemi final sınavları 19-20 Ocak tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları kadar AUZEF final sınavı sorularını ve cevaplarını bekliyor. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekleyenler resmi sınav sonuçlarından önce AUZEF final sınavında kaç puan aldığını hesaplayacak. AUZEF final sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşiyor. AUZEF s-ınavlarının ardından öğrenciler sınav soruları, cevapları ve sonuçları bekleyişine başlıyor. İşte AUZEF sınavları ile ilgili detaylar….

AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılan İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Sınavı soru ve cevapları merak ediliyor. İlk 2 oturumu 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan AUZEF sınavının 3. ve 4. oturumu ise 20 Ocak 2019 tarihinde yapıldı. İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.



İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Sınavı soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz net bilgi olmamasına rağmen 15 gün gibi bir sürede açıklanması bekleniyor.



Sınavlarda her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir. Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.



AUZEF SINAV SORULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AUZEF sınav soru ve cevapları bir iki gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Soru ve cevaplara http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı girerek ulaşabilirsiniz. AUZEF sınav sonuçlarının ise şubat ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.



AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?



AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavlarının 16- 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.







SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.



Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.



Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.



Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.



Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:



Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60



Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60



Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.



Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.







İTİRAZ NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.



İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.



Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF NEDİR?



Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.



2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.



AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.



Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.