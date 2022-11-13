AUZEF sınav sonuçları, bu hafta sonu uygulanan oturumlara katılan adaylar tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor. AUZEF öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AUZEF sınavları 12-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. AUZEF güz dönemi sınav sonuçları

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı fakat geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 2 hafta sonra ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.

AUZEF sınav sonuçlarının 28 Kasım'da açıklanacağı öngörülüyor.

AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2022-2023

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023