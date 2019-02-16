AUZEF sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? (2019 AUZEF puan hesaplama ve sınav yorumları)

AUZEF sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim Üniversite sınavı AUZEF sınavları 16 17 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sorularının ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Söz konusu AUZEF sınav soruları, sonuçları ve puan hesaplamaları ile ilgili tüm gelişmelere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF yarıyıl sonu telefi sınavları 16 Şubat Cumartesi ve 17 Şubat Pazar günleri gerçekleşti. İki gün üst üste sabah ve öğle, olmak üzere 4 oturumda gerçekleşen AUZEF sınavının soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. Sonuçlar öncesinde bir tahmin yürütmek isteyen ve telafi sınavı için hazırlıklara başlayacak öğrenciler, ‘AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında yarıyıl sonu telafi sınavlarının 16- 17 Şubat tarihlerinde yapıla AUZEF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Soru ve cevaplara http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı girerek ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda kurum tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.



Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen final sınavları göz önüne alındığında, sınav tarihinden itibaren sonuçların 2 ila 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF 2019 SINAV TAKİVİMİ



Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi



Ara Dönem (Vize) Sınavları 08 ARALIK – 09 ARALIK 2018 04 MAYIS – 05 MAYIS 2019



Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 19 OCAK – 20 OCAK 2019 22 HAZİRAN – 23 HAZİRAN 2019



Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 16 ŞUBAT – 17 ŞUBAT 2019 20 TEMMUZ – 21 TEMMUZ 2019



Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 AĞUSTOS 2019

SINAVLARA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?



1. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;



'Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –



(1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.



(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.



(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.'

AUZEF SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÖNCESİNDE UYARI GELDİ!



Öğrenciler sınavlara “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.



Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.



Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.



Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

AUZEF NEDİR?



Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.



2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.



AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.



Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.