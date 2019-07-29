AUZEF sınava giriş belgesi erişime açıldı! sinav.istanbul.edu.tr AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

AUZEF sınava giriş belgesi erişime açıldı! sinav.istanbul.edu.tr AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 2019 Yılı İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Eğitim hayatına açık öğretim ve uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden öğrenciler AUZEF sınavlarına hazırlanıyorlar. AUZEF sınavı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

AUZEF SINAVA GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile (link: https://sinav.istanbul.edu.tr/) sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF NEDİR?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

2017-2018 güz dönemi Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları Türkiye genelinde belirlenen Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Açık öğretim programına kayıtlı öğrenciler sınava gireceği haftada bulunan bütün sınav merkezlerin tercih edebilir. Aşağıda belirtilen uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin (ADANA, ANTALYA, ANKARA, DİYABAKIR, İSTANBUL(AVRUPA), İSTANBUL(ANADOLU), İZMİR, SAMSUN, VAN) olmak üzere 9 Sınav merkezi içerisinden tercih yapabileceklerdir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,0

Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar.