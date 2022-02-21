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Eğitim

AUZEF telafi sınavı sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF sınav sonuç ekranı

AUZEF telafi sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi tarafından erişime açılacak. İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan AUZEF telafi sınavları Şubat ayının 12 ve 13'ünde gerçekleştirildi. Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte İÜ AUZEF sınav sonuç ekranı

21 Şubat 2022 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:30
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AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen AUZEF telafi sınavının ardından AUZEF sınav sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki AUZEF telafi sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte İÜ AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

AUZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. AUZEF telafi sınavının sonuçlarının ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI

AUZEF sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. AUZEF Sınav sonuçlarını http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan AUZEF telafi sınavları Şubat ayının 12-3 tarihlerinde yapıldı.

AUZEF Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.

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