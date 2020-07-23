23 Temmuz 2020 Perşembe 10:41 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:41

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nden beklenen açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçlarını araştıran adaylar haberimizdeki link aracılığıyla AUZEF vize sonuçlarına erişim sağlayabilirler. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavı sonuçları için sonuç sorgulama linkini haberimizin devamında bulabilirsiniz. Öğrenciler istanbul edu tr e sınav sonuç sayfasına kullanıcı adı ve şifrelerini ilgili alanlara girerek 2020 AUZEF sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İşte 2020 AUZEF sınav sonuçları (istanbul edu tr e sınav sonuç) hakkında detaylar...

AUZEF VİZE SONUÇLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde tamamlanan AUZEF vize sınavları ile ilgili açıklamada bulundu. Sınav değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açıldı. https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresinden AUZEF vize sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Öğrenciler sisteme giriş yaparak AUZEF vize sonuçlarına ulaşabilecekler.

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre final sınavları 10-20 Temmuz tarihleri arasında, bütünleme sınavları 10-21 Ağustos tarihleri arasında, üç ders sınavı ise 17-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

HARF NOTU NE ZAMAN ÖĞRENİLEBİLİR?

Ara sınav(vize), bitirme(final) sınav sonuçları ilan edildikten sonra tüm derslerin bağıl değerlendirmesi yapılarak harf notları ilan edilir.

AUZEF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kâğıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır. Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60. Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.